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Государственная таможенная служба Украины раскрыла информацию об объёмах международной торговли за 2020 год.

Тройку ведущих импортёров составили Китай (ввёз товаров на $8,3 млрд), ФРГ ($5,1 млрд) и Россия ($4,6 млрд), гласит сообщение на странице службе в Facebook. Главным экспортёром для Украины также стал Китай (закупил товаров на $7,1 млрд). На втором месте Польша ($3,3 млрд), на третьем — Россия ($2,7 млрд).

Основу украинского экспорта в минувшем году составляли зерновые культуры, чёрные металлы, жиры и масла животного и растительного происхождения. Завозили в страну преимущественно минеральное топливо, нефть и нефтепродукты, машины, оборудование и механические устройства.

По данным Государственной таможенной службы, в 2020 году на Украину ввезли товаров на $54,2 млрд, что на 10,3% меньше показателя 2019 года. Объём экспорта также сократился — на 1,7% до $49.2 млрд.

Оппозиционный политик Виктор Медведчук ранее заявил, что Украина ежегодно теряет огромные суммы из-за соглашения об ассоциации с ЕС, условия которого для экономики являются «катастрофическими».

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в конце декабря спрогнозировал рост экономики страны на 5% в 2021 году, передавал NEWS.ru.