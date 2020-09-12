Россия и Белоруссия проведут под Брестом военные учения

Российско-белорусские тактические учения «Славянское братство» пройдут на полигоне Брестский с 14 по 25 сентября. Это плановые манёвры, которые организованы в соответствии с Планом международной деятельности на 2020 год, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Там уточнили, что такие учения проводятся с 2015 года, а решение о проведении нынешнего этапа было принято в октябре 2019 года.
От Российской Федерации в учении примут участие около 300 военнослужащих и около 70 единиц боевой и специальной техники гвардейского десантно-штурмового соединения, — сказано в сообщении российского Минобороны.
Военные двух стран отработают вопросы взаимодействия слаженности подразделений при выполнении тактических задач.
На территорию Белоруссии бойцов из России доставят железнодорожным транспортом.
По
Тактические учения «Славянское братство» проводятся поочерёдно на территории одной из стран-участниц. В 2018 году они проходили в России, а в 2019 году — в Сербии.
Ранее, как писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия страны подготовилась к началу российских военных учений «Кавказ-2020», которые пройдут около украинских границ.
Добавьте наши новости в избранные источники