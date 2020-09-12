Россия и Белоруссия проведут под Брестом военные учения

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Российско-белорусские тактические учения «Славянское братство» пройдут на полигоне Брестский с 14 по 25 сентября. Это плановые манёвры, которые организованы в соответствии с Планом международной деятельности на 2020 год, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Там уточнили, что такие учения проводятся с 2015 года, а решение о проведении нынешнего этапа было принято в октябре 2019 года.

От Российской Федерации в учении примут участие около 300 военнослужащих и около 70 единиц боевой и специальной техники гвардейского десантно-штурмового соединения, — сказано в сообщении российского Минобороны.

Военные двух стран отработают вопросы взаимодействия слаженности подразделений при выполнении тактических задач.

На территорию Белоруссии бойцов из России доставят железнодорожным транспортом.

По данным ТАСС, изначально в учениях по сложившейся традиции должны были участвовать и сербские военные. Однако Европейский союз потребовал от Белграда отказаться от предстоящих манёвров в Белоруссии, и власти Сербии на полгода заморозили все подобные операции со всеми странами.

Тактические учения «Славянское братство» проводятся поочерёдно на территории одной из стран-участниц. В 2018 году они проходили в России, а в 2019 году — в Сербии.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия страны подготовилась к началу российских военных учений «Кавказ-2020», которые пройдут около украинских границ.