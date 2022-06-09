Россия готова платить 1 млрд руб в год, чтобы удержать мигрантов Российские и таджикские власти договорились о межгосударственной «пенсионной реформе»

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Пенсионное удостоверение

Правительство РФ одобрило договор о сотрудничестве между Россией и Таджикистаном в сфере пенсионного обеспечения. Договор в статусе законопроекта вынесен на ратификацию в Госдуму. Документ был подписан в Душанбе 15 сентября 2021 года. Таджикский парламент его ратифицировал 13 апреля нынешнего года. Договор предусматривает урегулирование вопросов выплаты пенсий и гражданам, успевшим поработать в советское время, и работающим в последние 30 лет на территориях обеих государств. Особую ценность законопроект в случае принятия представляет для таджикистанских мигрантов в России, которые теперь получат право на российскую пенсию. Эксперты говорят, что этот социальный жест продиктован в том числе и сложной политической ситуацией вокруг стран.

Вопросы пенсионного обеспечения бывших советских граждан, проживающих в странах СНГ и Балтии, с 1992 года регулировало Соглашение о гарантиях прав граждан государств — участников СНГ в области пенсионного обеспечения. Согласно ему, трудовой стаж засчитывался независимо от места проживания и места работы на территории СССР. В мае нынешнего года Госдума РФ денонсировала соглашение. В пояснительной записке говорится, что оно перестало соответствовать «идеологии и основополагающим принципам пенсионных систем государств СНГ». Пришло время двухсторонних соглашений по этому вопросу.

«Пенсионный договор» между Москвой и Душанбе — один из многих межгосударственных документов в сфере пенсионного обеспечения, отметил в беседе с NEWS.ru экс-сенатор, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

У многих бывших советских граждан были смешанные трудовые биографии — работали в разных союзных республиках. Тогда это вообще не имело никакого значения для начисления пенсий. Но когда каждое [постсоветское] государство стало формировать свою пенсионную систему, возникли осложнения для этой категории людей. Российская Федерация устанавливает с этими государствами прямые межгосударственные отношения в части пенсионного обеспечения. Валерий Рязанский председатель Союза пенсионеров России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По словам Рязанского, межгосударственные соглашения упорядочивают в том числе и вопросы выплаты пенсий нынешним мигрантам по схеме, когда каждое государство проплачивает свой трудовой стаж. К примеру, когда гражданин Таджикистана предъявит права на пенсию по старости в соответствии с законодательством его страны, оплачивать стаж работы в Таджикистане ему будет это государство, а оплачивать его стаж работы в России будет РФ. Каждая страна финансирует свой трудовой стаж: если выходец из Таджикистана работал официально в РФ (неважно, сколько лет), ему начисляют российскую пенсию по страховой системе, то есть её размер зависит от взносов, внесённых его российским работодателем, уточнил лидер общественной организации.

Таджикистан стал первым постсоветским государством, не входящем в Евразийский экономический союз, с которым Москва подписала «пенсионный договор». Ранее они были заключены с Белоруссией, Казахстаном, Армений и Киргизией.

Очередь Таджикистана неслучайно наступила в столь сложное время для постсоветских государств, отметил в беседе с NEWS.ru председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов.

Санкций и недружественных стран у России много, надо, чтобы и дружественные страны были рядом. Но, вообще-то, это вопрос появился не сегодня. О нём стали говорить, помню, сразу после образования Федеральной миграционной службы в 2004 году. Я сам тогда принимал участие в его обсуждении на многих конференциях и круглых столах. Слава богу, что в эти дни он находит своё разрешение. Иначе ведь получается не совсем понятная ситуация, когда какой-то известный иностранец становится гражданином РФ, но ни одного дня здесь не живёт и не работает. У себя на родине он имеет права на социальную российскую пенсию. А мигранты, вкалывающие здесь десятилетиями или годами, не имеют такого права, даже если они работают легально, добросовестно отчисляют выплаты в пенсионные фонды. И куда же идут эти деньги, если мигранты не получают российскую пенсию, — недоумевает собеседник интернет-издания.

Граждан Таджикистана в России примерно около 20% от всех среднеазиатских трудовых мигрантов, а граждан Узбекистана — около 70%, это говорит о том, что вклад последних в экономику РФ больше, отметил в беседе с NEWS.ru руководитель автономной некоммерческой организации «Мадад» Азиз Сайибов.

Законодательная база в России сейчас создаётся для мигрантов добротная, но вот её исполнение оставляет желать лучшего. Мигранты из Узбекистана не получают российскую пенсию. Сейчас правительство Республики Узбекистан разработало законопроект, чтобы мигрантам, работающим на легальных условиях в России, зачислялся трудовой стаж для получения пенсии на родине. Власти понимают, что эти узбекистанцы работают в России и на свою страну — большую часть денег они же отправляют домой, — рассказал общественный деятель.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На взгляд Азиза Сайибова, пандемия коронавируса доказала, что мигранты закрывают внушительную трудовую нишу в России — при тогдашнем резком сокращении мигрантов местное население в большинстве своём не захотело занимать их рабочие места, несмотря на «достойную зарплату».

Специалисты посчитали, что расходы на все пенсионные выплаты гражданам Таджикистана в РФ в нынешнем году составят 321 млн рублей, в будущем году — 444 млн рублей, в 2024 году — 1,01 млрд рублей. Но финансовая польза, которую Россия в целом получает от мигрантов, несоизмеримо больше: даже по примерным подсчётам, в ковидном 2020 году речь шла примерно о 15 млрд рублей, в следующем году — уже на порядок больше, почти о 70 млрд рублей.

Экономические трудности, вызванные санкциями, сказываются больше на жизни мигрантов, чем россиян. Пенсионные российские начисления для жителей Центральноазиатского региона могут стать одним из веских стимулов не покидать Россию, как они это делали во время пандемии. Согласно исследованиям, отток трудовых мигрантов из стран Центральной Азии вновь начинает приобретать массовый характер.