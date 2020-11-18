Российские миротворцы в Карабахе получат дополнительные выплаты

https://static.news.ru/photo/a20582ea-2902-11eb-9798-fa163e074e61_660.jpg Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Российские миротворцы, задействованные в миссии в Нагорном Карабахе, будут получать полагающиеся дополнительные выплаты, заявил президент РФ Владимир Путин.

У нас есть нормативная база, отрегулировано в указах президента, которые были приняты раньше. Военнослужащие, которые выполняют миротворческую миссию, получают дополнительные выплаты, не боевые, а именно за выполнение своих миротворческих функций за рубежом, — рассказал глава государства в эфире телеканала «Россия 24».

Президент добавил, что считает достаточным количество миротворцев в Карабахе. Путин подчеркнул, что вопрос о составе миротворческих сил должен решаться исходя из актуальных «требований жизни». В данный момент необходимости увеличивать контингент президент не видит. По словам Путина, какие-то изменения возможны только при согласии всех вовлечённых сторон.

Как передавал NEWS.ru, Путин также сообщил, что бои в Карабахе могли остановиться ещё в октябре, однако конфликт продолжился из-за позиции Армении по вопросу возвращения беженцев в Шушу.

В ночь на 10 ноября Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения силы Армении и Азербайджана останутся на занятых позициях, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. После оглашения совместного заявления в Ереване вспыхнули акции протеста. Оппозиция требует отставки Пашиняна.