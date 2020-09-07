Родные Колесниковой подадут в белорусскую милицию заявление о её пропаже

https://static.news.ru/photo/7985463e-f11c-11ea-9e56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Родственники члена президиума координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой обратятся в милицию с заявлением о её пропаже. Об этом рассказала адвокат Людмила Казак.

Намерены подать сейчас заявление об исчезновении... Родственники должны обратиться, — цитирует её РИА Новости.

Юрист добавила, что у неё информации о местонахождении Колесниковой нет. О ней ничего неизвестно с утра 7 сентября.

В президиуме КС также заявили о намерении обратиться в правоохранительные органы по поводу исчезновения Колесниковой.

Если в ближайшее время не будет выяснено местонахождение, то все возможности для поиска будут предприняты, — сказал агентству член президиума Максим Знак.

Колесникова была похищена в Минске возле Национального художественного музея. Неизвестные в масках увезли её в микроавтобусе с надписью «Связь» на глазах у очевидцев. Через некоторое время телефон оппозиционера стал недоступен.

Как писал NEWS.ru в КС потребовали немедленного освобождения Колесниковой, а также Лилии Власовой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, в свою очередь, заявил, что произвольных арестов и похищений людей по политическим мотивам быть не должно.