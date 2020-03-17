https://static.news.ru/photo/a99ded22-685e-11ea-a8b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мирослав Ротарь/РИА Новости

Власти Молдавии ввели в стране режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.

Об этом сообщила спикер молдавского парламента Зинаида Гречаная. По её словам, решение было принято депутатами на экстренном заседании.

Режим ЧС будет действовать на территории страны в течение 60 дней. Соответствующий документ был принят правительством Молдавии по инициативе президента страны Игоря Додона, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в связи с распространением коронавируса в ближайшее время в Москве может быть введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В этом случае прекратится работа общественного транспорта, в том числе и метро, город закроют на въезд и выезд.