«Разнесем в клочья»: завод дронов Bayraktar начали строить под Киевом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В рамках выставки вооружений в Саудовской Аравии гендиректор компании Bayraktar Халук Байрактар заявил, что под Киевом началось строительство завода по производству турецких беспилотников. Данное признание прозвучало в интервью агентству Reuters. По имеющимся данным, ежегодная мощность предприятия составит порядка 120 единиц.

Что известно о строительстве завод БПЛА Bayraktar на Украине

По словам Байрактара, строительство завода займет около 12 месяцев, после чего владельцы производства планируют перейти к «внутренним процессам»: доставке и наладке оборудования, организации работы. «Завод на Украине большой, мы планируем нанять примерно 500 человек», — цитирует агентство руководителя компании.

Байрактар добавил, что поставлена цель выйти на объемы производства порядка 120 дронов ежегодно. Пока не известно, дроны какой именно модели будут собирать под Киевом: вероятно, это модели TB2 или TB3.

А если завод будет атакован ракетами?

Что касается безопасности функционирования завода с учетом проведения специальной военной операции России на Украине, Байрактар выразил надежду, что «планы реализуются в полном объеме». Как полагает бизнесмен, «ничто не сможет остановить» намерений его компании.

Что говорили в Кремле о заводе Bayraktar на Украине

О планах компании инвестировать в три проекта на Украине стало известно в сентябре 2023 года . Тогда Байрактар сообщал о намерении предприятия вложить примерно $100 млн. Предполагалось, что эти средства пойдут на строительство завода, содержание сервисного центра и главного офиса компании на Украине. В качестве даты запуска назывался 2025 год.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что строительство завода по производству Bayraktar «подпадает под тему демилитаризации» и «лишь продлит страдания украинцев». Представитель Кремля заявлял, что появление такого завода не помешает Москве достичь всех целей СВО.

Где находится завод Bayraktar на Украине

Военный эксперт Михаил Онуфриенко в беседе с NEWS.ru допустил, что завод может быть размещен на западе Украины.

«Еще после первого Майдана, который был в конце 2004 — начале 2005 года, многое переносилось в Галицию (Ивано-Франковская, Львовская и Тернопольская области Украины. — NEWS.ru): секретные объекты, банковские серверы и так далее», — объяснил эксперт.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что завод по производству БПЛА на Украине станет законной целью РФ.

«Мы не дадим, конечно, выпускать Bayraktar. Как только они начнут выпускать, мы нанесем удар», — высказал мнение эксперт в разговоре с NEWS.ru.

Почему Турция решила строить завод Bayraktar на Украине

Турция заинтересована в развитии военного сотрудничества с Украиной, так как зависит от поставок украинских комплектующих, в частности двигателей, считает турецкий политолог, профессор Университета Анкары Тогрул Исмаил.

«Договоренностям о строительстве завода уже несколько лет. Турецкая сторона выбрала Украину, потому что у нее хорошо налажено производство моторов, которые нужны, например, для беспилотников. Различные украинские моторы Турция закупает для своей промышленности, в том числе военной. Анкара не хочет терять такого экономического партнера, как Киев», — рассказал он NEWS.ru.

В частности, Baykar Makina планирует использовать украинские двигатели АИ-322Ф для производства сверхзвуковых малозаметных палубных беспилотников Bayraktar Kızılelma.

Что изменится в отношениях России и Турции из-за строительства завода Bayraktar на Украине

Доцент Восточного факультета СПбГУ, тюрколог Алексей Образцов отметил в беседе с NEWS.ru, что Россия не одобряет военные контакты Анкары и Киева, но спокойно реагирует на них.

«Россия сейчас запускает с Турцией такое количество экономических проектов... Не думаю, что это (строительство завода Bayraktar. — NEWS.ru) осложнит российско-турецкие отношения. А если и осложнит, то в очень малой степени», — пояснил Образцов.

Тюрколог полагает, что российское руководство не склонно драматизировать ситуацию с турецкими беспилотниками, так как сомневается в их реальной боевой эффективности.

«Слава что Javelin, что Bayraktar, что Leopard очень сильно преувеличена. Это не те позиции в армейском заказе, которые могут решить даже локальную проблему. Беспилотные аппараты, как показывает опыт последних боестолкновений, если это не барражирующие боеприпасы, — управляемые летающие снаряды, не влияют на боевые действия так, как казалось год — полтора назад», — заметил тюрколог.

По его словам, у Bayraktar нет «невиданных супертехнологий или какой-то предполагаемой необоримой суперэффективности». Если БПЛА будут представлять для России опасность, то «завод будет уничтожен», допускает Образцов.

«Прилетят те же самые „Ланцеты“ и разнесут эту „одесскую пошивочную мастерскую“. Этот завод станет абсолютно законной целью для российских ВКС. И здесь никакие дружеские связи не сыграют свою роль. Максимум, что будет: перед уничтожением завода, за 12 часов предупредят, чтобы вывезли сотрудников», — поделился мнением собеседник NEWS.ru.

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