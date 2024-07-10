Раскрыты шансы сыновей Лукашенко возглавить Белоруссию после его ухода Политолог Дзермант: сыновья Лукашенко вряд ли возглавят Белоруссию

Фото: Sputnik/РИА Новости

Александр Лукашенко с сыновьями Дмитрием, Николаем и Виктором

Скорее всего, у президента Белоруссии Александра Лукашенко уже есть на примете кандидатура потенциального преемника, предположил в разговоре с NEWS.ru белорусский политолог Алексей Дзермант. Однако вряд ли речь идет о членах его семьи, полагает эксперт.

Для Николая Лукашенко главное препятствие — это возраст. По нашей конституции президентом должен быть человек, достигший 40-летия. Младшему сыну Лукашенко еще очень далеко до этого. Тем более сам президент говорил, что не видит своих сыновей в качестве преемников, — отметил он.

Дзермант считает, что предполагаемый преемник сейчас может находиться на «вторых или третьих ролях» в белорусской политике. По его мнению, это будет человек, которому доверяет Лукашенко и который обладает необходимым багажом знаний.

Когда будет нужно, Лукашенко сам назовет его имя. Это будет тот человек, которому он доверяет и который обладает необходимым багажом знаний. Пока конкретные имена называть бессмысленно, но внутри системы этот человек уже есть, — резюмировал политолог.

Следующие президентские выборы пройдут в Белоруссии в 2025 году. Александр Лукашенко уже заявил о своих планах переизбираться. По его словам, ни один ответственный президент не бросит людей, которые «шли за ним в бой». При этом ранее он не исключал, что оставит пост, когда будет уверен, что страна останется в надежных руках.