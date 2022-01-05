Протестующие в Казахстане захватили резиденцию президента в Алма-Ате

Протестующие захватили алма-атинскую резиденцию главы Казахстана, передаёт ТАСС. В штурме приняли участие несколько тысяч человек. До этого пикетчики подожгли здания администрации и прокуратуры.

После того, как протестующие ворвались в здание, там начался пожар. Резиденция охвачена дымом.

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как в первые дни нового года в городах Жанаозен и Актау в Мангистауской области жители вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Участники акций требуют от властей немедленной «смены политического режима» в стране. Впоследствии в Алма-Ате и в Мангистауской области был введён режим чрезвычайного положения.

Ранее сообщалось, что митингующие предприняли попытки нападения на местные администрации (акиматы) в Шымкенте и Таразе. Они использовали при этом бутылки с зажигательной смесью, палки и камни. Зданиям был нанесён материальный ущерб, были выбиты двери и стёкла.

В ночь на 5 декабря Токаев выступил с обращением к населению на казахском и на русском языках, в котором призвал жителей республики проявить благоразумие и «не поддаваться на провокации изнутри и извне». Он добавил, что власть не падёт, что им нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог