Проблемы с доступом в мобильный Интернет фиксируются в Минске

Клиенты как минимум двух крупнейших сотовых операторов Белоруссии испытывают проблемы с доступом в мобильный Интернет на территории Минска.
Согласно
25 октября в Минске традиционно фиксируются сбои в работе мобильного Интернета. По воскресеньям представители оппозиции проводят наиболее крупные несанкционированные акции протеста — марши. В воскресенье, 25 октября, истекает срок ультиматума, который выдвинула Лукашенко экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. После этого срока она обещала забастовки и остановку работы предприятий. Действующий президент, в свою очередь, не исключал применения огнестрельного оружия по отношению к манифестантам.
Ранее NEWS.ru писал, что милиция, внутренние войска и ОМОН стягиваются в центр столицы Белоруссии, ожидается очередная несанкционированная акция протеста сторонников оппозиции.
Накануне около 200 человек приняли участие в несанкционированном протестном женском марше в Минске. Участницы шествия — в основном молодые девушки.
Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 октября, на которых Лукашенко, по официальным данным, набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10%. Участники акций уверены, что результаты выборов были фальсифицированы, и требуют отставки главы государства.