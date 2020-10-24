Проблемы с доступом в мобильный Интернет фиксируются в Минске

https://static.news.ru/photo/d80ab038-16a9-11eb-83d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Клиенты как минимум двух крупнейших сотовых операторов Белоруссии испытывают проблемы с доступом в мобильный Интернет на территории Минска.

Согласно данным РИА Новости, пользователи как из центра, так и с окраины белорусской столицы не могут загрузить сайты и воспользоваться мессенджерами.

25 октября в Минске традиционно фиксируются сбои в работе мобильного Интернета. По воскресеньям представители оппозиции проводят наиболее крупные несанкционированные акции протеста — марши. В воскресенье, 25 октября, истекает срок ультиматума, который выдвинула Лукашенко экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. После этого срока она обещала забастовки и остановку работы предприятий. Действующий президент, в свою очередь, не исключал применения огнестрельного оружия по отношению к манифестантам.

Ранее NEWS.ru писал, что милиция, внутренние войска и ОМОН стягиваются в центр столицы Белоруссии, ожидается очередная несанкционированная акция протеста сторонников оппозиции.

Накануне около 200 человек приняли участие в несанкционированном протестном женском марше в Минске. Участницы шествия — в основном молодые девушки.

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 октября, на которых Лукашенко, по официальным данным, набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10%. Участники акций уверены, что результаты выборов были фальсифицированы, и требуют отставки главы государства.