Приемный отец кормил детей экскрементами В Казахстане завели дело на пытавшего шестерых приемных детей мужчину

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Казахстане против местного жителя завели уголовное дело по статье об истязании за то, что он издевался над шестью усыновленными детьми, сообщает издание ORDA со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в республике Динару Закиеву. Сообщалось, что мужчина усыновил шестерых детей и заставлял их работать на него, запрещал мыться, кормил экскрементами и связывал им конечности. Также начато разбирательство в отношении педагогов школы и органов опеки, которые не реагировали на продолжительные издевательства над детьми.

По этому преступлению с февраля месяца мы работали с МВД, Генпрокуратурой и региональным уполномоченным. Дело передали в суд, — рассказала омбудсмен.

Известно, что за помощью обратился старший ребенок. Он и показал все фото и видео ужасающих условий, в которых они живут и рассказал, что отец кормит их кошачьим и собачьими кормами. Пятеро из шести детей не могли разговаривать. Сейчас четверо детей переданы в дом малютки, двое — в детский дом. Против отца завели дело по статье 110 Уголовного кодекса.

В апреле в Свердловской области арестовали 34-летнего многодетного отца, его обвиняют в сексуальном насилии в отношении трех дочерей. Дело возбудили по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».