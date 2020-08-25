Президент Азербайджана принял делегацию во главе с Шойгу

https://static.news.ru/photo/e762a03a-e6c6-11ea-a419-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, прибывшую в Баку для участия в церемонии торжественного открытия международного конкурса «Кубок моря» Армейских международных игр — 2020.

По данным пресс-службы азербайджанского лидера, мероприятие проводится в шестой раз, из которых четыре — в Азербайджане. В текущем году российская команда выступит на малом артиллерийском корабле «Махачкала» Каспийской флотилии. Конкурс проведут на военно-морской базе Пута ВМС Азербайджана.

Моряки продемонстрируют своё мастерство в артиллерийских стрельбах по морским и воздушным целям, постановке судна на якорь и швартовую бочку, спасательной подготовке и в борьбе за живучесть корабля, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что условные пуски ракет в Северном море выполнили шесть ракетных кораблей Балтийского флота. Они прошли в рамках учений «Океанский щит — 2020».