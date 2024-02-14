Президент Азербайджана принес присягу на конституции и Коране

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принес присягу на конституции и Коране в ходе инаугурации в парламенте республики, сообщается на сайте главы государства. После присяги азербайджанский лидер выступил с торжественной речью. На церемонии присутствуют официальные лица республики, члены правительства, парламентарии и члены семьи президента.

Осуществляя полномочия президента Азербайджанской Республики, клянусь соблюдать Конституцию Азербайджанской Республики, защищать независимость и территориальную целостность государства, достойно служить народу, — заявил Алиев, положив руку на конституцию.

Затем глава Азербайджана положил руку на Коран и поклялся быть приверженным вековым национально-духовным ценностям и традициям народа республики. Преклонив колено, Алиев поцеловал государственный флаг страны.

Ранее Конституционный суд Азербайджана объявил Алиева президентом страны, он избран на семилетний срок. По словам председателя КС Фархада Абдуллаева, решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Внеочередные выборы президента состоялись в Азербайджане 7 февраля. Алиев набрал подавляющее большинство голосов — 92,1%. Российский лидер Владимир Путин поздравил азербайджанского коллегу с победой.