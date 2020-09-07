Премьер Белоруссии испытал на себе российскую вакцину от коронавируса

https://static.news.ru/photo/618af732-f120-11ea-bb25-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко привился российской вакциной от коронавируса. Он сделал это после переговоров со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным.

Об этом журналистам РИА Новости рассказала пресс-секретарь белорусского политика Александра Исаева. Его переговоры с Мишустиным состоялись 3 сентября, тогда же Головченко пообещал испытать вакцину на себе.

Премьер-министр Республики Беларусь сделал прививку после переговоров с российским коллегой, которые состоялись в Минске 3 сентября. Чувствует себя отлично, был на работе и в пятницу, и в субботу, и сегодня, — поделилась Исаева.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 11 августа заявил, что в стране зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19, которую якобы уже опробовала на себе одна из его дочерей. Препарат «Гам-Ковид-Вак» создали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи (НИЦЭМ), но разработка прошла лишь два из необходимых по международным стандартам трёх этапов испытаний.