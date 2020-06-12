Представитель ВОЗ назвал серьёзной ситуацию с COVID-19 в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/c05a5e3c-ac98-11ea-81ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Ситуация с коронавирусной инфекцией на территории Белоруссии по-прежнему является достаточно серьёзной. Страна всё ещё находится на стадии локальной передачи COVID-19, заявил 12 июня представитель ВОЗ в Минске Батыр Бердыклычев.

По его словам, заметно, как с приходом лета люди всё больше устают от ситуации с пандемией. Граждане страны, заметил Бердыклычев, перестают осознавать опасность, которая продолжает существовать.

Это, конечно, очень волнующая тенденция, потому что вирус никуда не делся ещё, несмотря на некоторую стабилизацию и снижение количества новых случаев регистрируемых, — приводит слова представителя ВОЗ Sputnik Беларусь.

Также Бердыклычев напомнил, что в условиях сложной эпидемиологической обстановки люди должны продолжать соблюдать все предписанные меры безопасности.

По последней информации, в Белоруссии 51 816 человек заразились коронавирусом, 293 пациента скончались.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сограждан с достоинством пройти сложный эпидемический период. По его словам, перед страной стоит задача победить сразу несколько «пандемий» — не только в плане вирусной угрозы, но и в социально-экономической плоскости.