Представитель Лукашенко рассказала о состоянии его здоровья

Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт опровергла в беседе с NEWS.ru информацию о проблемах со здоровьем у Александра Лукашенко.

Для того чтобы понять, что у Александра Григорьевича всё прекрасно со здоровьем, не нужно даже звонить его пресс-секретарю. Вчера он со всеми вместе: с гостями из России, из Украины и при полном зале зрителей досмотрел открытие «Славянского базара», после чего убыл в Минск. Рабочая командировка закончена. Это видело огромное количество людей, — рассказала Эйсмонт.

Она подчеркнула, что на подобные фейки давно нужно не обращать внимания, а распространяющие слухи о здоровье главы Белоруссии в очередной раз дискредитируют сами себя.

Ранее Telegram-канал «Белсат» сообщил , что на «Славянском базаре» в Витебске белорусскому президенту стало плохо и борт с ним срочно вылетел в Минск.

В апреле Лукашенко заявил, что не планирует прививаться от коронавирусной инфекции, поскольку у него высокий уровень антител. Он подчеркнул, что никогда раньше не делал прививки от гриппа. Политик подчеркнул важность ведения здорового образа жизни. По его словам, нужно больше работать и нормально питаться.