Правозащитники заявили о 152 задержанных в ходе акций протеста в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/a61b971e-116c-11eb-a9c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Силовики задержали на акциях протеста, которые прошли в воскресенье по всей Белоруссии, более 100 человек. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

На сайте организации опубликован список. По данным на 21:00 по мск в нём 152 человека. Большинство из протестующих были задержаны в Минске.

В ГУВД белорусской столицы подтвердили, что на акциях протеста были задержания, но не назвали точное число задержанных.

Очередная несанкционированная акция завершилась в Минске в воскресенье. Марш начался в 14:00. Протестующие двинулись в сторону Минской кольцевой дороги, но встретили кордон силовиков и вынуждены были повернуть обратно. Около универмага «Беларусь» протестующие закидали транспорт милиционеров камнями. В ответ на это силовики открыли огонь в воздух резиновыми пулями.

NEWS.ru писал, что минские власти оценивают ущерб от протестных акций в 900 тысяч белорусских рублей.