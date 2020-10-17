Правозащитники заявили о 152 задержанных в ходе акций протеста в Белоруссии

Силовики задержали на акциях протеста, которые прошли в воскресенье по всей Белоруссии, более 100 человек. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».
На сайте организации опубликован список. По данным на 21:00 по мск в нём 152 человека. Большинство из протестующих были задержаны в Минске.
В ГУВД белорусской столицы подтвердили, что на акциях протеста были задержания, но не назвали точное число задержанных.
Очередная несанкционированная акция завершилась в Минске в воскресенье. Марш начался в 14:00. Протестующие двинулись в сторону Минской кольцевой дороги, но встретили кордон силовиков и вынуждены были повернуть обратно. Около универмага «Беларусь» протестующие закидали транспорт милиционеров камнями. В ответ на это силовики открыли огонь в воздух резиновыми пулями.
NEWS.ru писал, что минские власти оценивают ущерб от протестных акций в 900 тысяч белорусских рублей.