Потери Армии обороны Нагорного Карабаха выросли до 874 человек

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Минобороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сообщило, что ещё 40 военнослужащих погибли в боях с азербайджанскими подразделениями в зоне карабахского конфликта.

Всего с начала боевых действий погибли 874 военнослужащих армии обороны Нагорного Карабаха, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, в Минобороны Азербайджана сообщили, что вооружённые силы страны не совершали обстрелов населённых пунктов в Нагорном Карабахе. Баку отреагировал на распространённую Арменией информацию об атаках азербайджанских ВС на населённые пункты Агдере, Ходжавенд и Гырмызы База. Ведомство подчёркивает, что, напротив, армянские войска подвергли интенсивному обстрелу территории Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.