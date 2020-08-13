Послы ЕС посетили стихийный мемориал в Минске

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Послы стран Евросоюза посетили стихийный мемориал на станции метро Пушкинская в Минске в честь погибшего участника протестных акций. Глава представительства ЕС в Белоруссии Дирк Шубель выступил перед находившимися там сторонниками оппозиции.

Он заявил, что европейские дипломаты скорбят «из-за смертей, которые уже имели место в Белоруссии», а также призвал освободить задержанных демонстрантов, сообщает РИА Новости.

О гибели участника протестов в Минске стало известно 10 августа. По одной из версий, мужчина получил ранение, когда силовики бросили в сторону демонстрантов светошумовую гранату. По другой, он схватил её, чтобы отбросить в сторону. Первоначально также сообщалось, что он сам пытался бросить гранату в силовиков, но она взорвалась у него в руках.

Акции протеста начались в Белоруссии 9 августа, после президентских выборов. Демонстранты недовольны итогами голосования, согласно которым победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

Силовики разгоняют митингующих с помощью слезоточивого газа, водомётов, резиновых пуль и других спецсредств. В стычках пострадали десятки человек, задержаны более шести тысяч демонстрантов.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Германии усомнились в демократическом характере президентских выборов в Белоруссии, а разгон силовиками участников акций протеста охарактеризовали как репрессии. Официальный представитель кабина ФРГ Штеффен Зайберт допустил возможность введения санкций в отношении лиц, которые ответственны за силовой разгон протестующих. По его словам, этот вопрос уже изучается сообществом.