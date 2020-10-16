Помощник президента Азербайджана: участие Турции и РФ вернёт мир в Карабах

https://static.news.ru/photo/5c635a30-0fdc-11eb-b9fa-fa163e074e61_660.jpg Хикмет Гаджиев Фото: facebook.com/DefenceAz

Турция и Россия — дружественные и соседние страны для Азербайджана и их участие в мирных переговорах по Нагорному Карабаху будет играть серьёзную роль. Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что Россия и Турция смогли снизить напряжённость во время конфликта в Сирии и достигли больших результатов. При этом обе страны — участники ОБСЕ.

В модели «два плюс два» Армения, Россия, Азербайджан и Турция за столом переговоров смогут решить будущее этого (нагорнокарабахского. — NEWS.ru) конфликта, — цитирует Гаджиева «ПолитЭксперт».

При этом он добавил, что Армения преувеличивает роль Турции. По словам помощника президента, поддержка Турции — моральная и дипломатическая. Анкара выступает за территориальную целостность Азербайджана так же, как Россия и Иран. Гаджиев также назвал пропагандой утверждение Еревана, что в военные действия в Нагорном Карабахе вмешиваются турецкие истребители и военные силы.

Наша сторона официально заявляет о том, что в нашей войне не участвуют третьи силы. Что касается военной техники, мы покупаем у Турции, Израиля, Ирана и России. Если мы ими пользуемся, это не значит, что эти страны участвуют в войне, — отметил Гаджиев.

Он также отверг обвинения в использовании Азербайджаном террористов. По словам Гаджиева, видео с ними — фейки.

Как можно доверить неопытным арабам новейшую современную технику? Это нелогично. Поэтому в первых рядах служат наши обученные солдаты, — сообщил он.

Как писал NEWS.ru, президент Армении Никол Пашинян заявил, что готов к компромиссам с Азербайджаном. Он подчеркнул, что придерживается московских договорённостей по Нагорному Карабаху.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.