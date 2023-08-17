Полянский: схемы извне не заменят диалога между Баку и Ереваном

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Проблемы в отношениях Армении и Азербайджана должны решаться исключительно путем диалога между Ереваном и Баку, заявил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский в ходе заседании Совета Безопасности ООН. По его словам, никакие другие схемы не помогут.

Призываем также со всей ответственностью подходить к использованию в этом контексте площадки Совета Безопасности. Проблемы в любом случае должны решать между собой Баку и Ереван, и никакие навязанные извне схемы и развязки их диалог не заменят, — сказал Полянский.

Он отметил, что сейчас как никогда востребованы шаги для скорейшей деэскалации обстановки вокруг Карабаха, в том числе разблокирование Лачинского коридора. Россия делает все возможное, чтобы не допустить «гуманитарного бедствия в регионе», подчеркнул Полянский.

Российская Федерация при поддержке обеих сторон прилагает максимальные усилия для скорейшего разрешения сложившейся кризисной ситуации, а также содействия нормализации отношений между дружественными нам Азербайджаном и Арменией в целом, — сказал зампостпреда.

4 августа постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев отметил на заседании Совбеза ООН, что Армения хочет создать ложный гуманитарный кризис в регионе. По его словам, позиция Еревана о блокаде Карабаха со стороны Баку является попыткой злоупотребления вопросом о поставках гуманитарной помощи.