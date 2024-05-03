Политолог рассказал, в чем лукавили авторы Беловежских соглашений Политолог Межевич: авторы Беловежских соглашений не были антисоветчиками

Фото: Ю. Иванов/РИА Новости

Беловежские соглашения 1991 года

Один из авторов Беловежских соглашений Станислав Шушкевич, который активно критиковал Советский Союз, в действительности не был антисоветчиком, рассказал NEWS.ru руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич. По его словам, в этом у белорусского политика, называвшего в своих мемуарах существование СССР «лицемерием», было много общего с Борисом Ельциным.

Шушкевич был человеком, которому советская власть дала все. При этом он верно служил ей практически всю жизнь. В этом отношении Шушкевич очень напоминал нашего Бориса Ельцина, который, как известно, по 58-й статье на Колыме не сидел, на антисоветские митинги не ходил, а в конце жизни занял вполне антисоветские позиции, — сказал он.

По мнению эксперта, в начале 1990-х подобные настроения были довольно популярны, им поддались многие видные политические деятели.

Шушкевич оказался в нужное время в нужном месте, но он никогда не был антисоветчиком. Он всегда был приличным ученым, коммунистом, вполне легально сотрудничал с КГБ БССР, а на каком-то этапе просто взял и пересел в другие сани, поехал в обратном направлении, — подытожил Межевич.

4 мая исполнится ровно два года с момента, как не стало Станислава Шушкевича. Он был первым лидером независимой Белоруссии и одним из авторов Беловежских соглашений. Незадолго до своей смерти политик заразился COVID-19 и попал в реанимацию.