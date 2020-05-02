Политолог прокомментировал увольнение дочери Назарбаева из сената

Уход дочери первого президента Казахстана Дариги Назарбаевой из сената, скорее всего, было согласовано с самим президентом страны, считает политолог Андрей Чеботарёв.
Учитывая сохранение за Нурсултаном Назарбаевым всех формальных и неформальных рычагов влияния на ситуацию в стране, сомнительно полагать, что данное событие стало результатом единоличного волеизъявления Касым-Жомарта Токаева…, — написал Чеботарёв в Facebook.
Он также не исключил, что дочь Назарбаева в дальнейшем может вернуться в правительство в качестве вице-премьера.
Политолог объясняет это развитием гендерного равенства и повышением уровня представительства женщин на руководящих постах.
Как ранее писал NEWS.ru, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от депутатских обязанностей спикера сената Даригу Назарбаеву. Соответствующий указ подписан 2 мая.
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