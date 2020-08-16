Политолог оценила отношение Лукашенко к забастовкам

https://static.news.ru/photo/7afc152e-e082-11ea-9c0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Политолог Наталия Елисеева, комментируя забастовки в Белоруссии, заявила, что глава республики Александр Лукашенко «будет гнуть свою линию до конца». К ситуации в стране он относится спокойно и даже идёт на диалог с сотрудниками МЗКТ, которые выступили против президента.

Сотрудники МЗКТ объявили забастовку. Как и рабочие по всей стране, они требуют проведения честных выборов и отставки бессменного руководителя государства. Глава государство решил посетить это место. Для этого он воспользовался вертолётом. Когда появилась информация о прибытии Лукашенко на завод, в сторону предприятия выдвинулась большая колонна протестующих. На встречу с президентом допустили не всех. Выступая перед людьми, политик ещё раз заявил, что перевыборов не будет. При этом толпа скандировала: «Уходи!»

Лукашенко сейчас показывает, что происходящее его не пугает, что он к этому относится абсолютно спокойно и, я бы сказала, даже смотрит сквозь пальцы — ну бастуете и бастуйте, что вы мне сделаете? — считает эксперт.

По её словам, Лукашенко решил воспользоваться вертолётом, чтобы не вызывать негатив у людей, а также быстрее прилететь к недовольным гражданам.

Лишний раз ехать с тем же кортежем, а Лукашенко передвигается с кортежем, это вызвало бы дополнительный негатив среди протестующих. С точки зрения позиционирования вертолет — это средство передвижения, которое вызовет меньшую негативную реакцию, — подчеркнула специалист в разговоре с телеканалом «360».

Она добавила, что перевыборы будут признанием неправоты Лукащенко. Он этого не может допустить.

С 9 августа в Белоруссии проходят несанкционированные акции протеста. Демонстранты недовольны итогами президентских выборов, согласно которым победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Силовики разгоняют протестующих с помощью слезоточивого газа, резиновых пуль и других спецсредств. В стычках пострадали десятки человек, задержаны более шести тысяч митингующих.

Ранее стало известно о забастовках при участии рабочих БелАЗа, МАЗа и ряда других предприятий. Они настаивали на отставке действующей власти, проведении честных выборов, освобождении политзаключённых, прекращения насилия.

Как писал NEWS.ru, директор Минского завода колёсных тягачей (МЗКТ) Алексей Римашевский публично перед сотрудниками предприятия признал проигрыш Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии.