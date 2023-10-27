Политолог объяснил, в чем совпали позиции Кремля и Явлинского по Украине Политолог Калачев: И Кремлю, и Явлинскому сейчас важно остановить противостояние

Фото: kremlin.ru

Григорий Явлинский

Позиции президента Владимира Путина и основателя партии «Яблоко» Григория Явлинского по СВО частично совпали, так что им было о чем поговорить, заявил NEWS.ru политолог Константин Калачев. Ранее в «Яблоке» сообщили о встрече Путина и Явлинского, посвященной теме прекращения огня в зоне украинского конфликта.

Призыв Явлинского к прекращению огня и запуску мирных переговоров полностью соответствует линии Кремля на признание сложившихся в ходе СВО реалий, — считает руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

Как напоминает политолог, Москва выступает за то, чтобы оставить в составе РФ новые территории, зафиксировать линию разграничения, тем самым сохранив сухопутный коридор в Крым.

Явлинский ратует за прекращение огня, за сохранение жизни людей. Мне кажется, они сейчас союзники, у них цель одна, хотя аргументы разные, — отметил политолог.

Как сообщила пресс-служба партии «Яблоко», 26 октября в Кремле состоялась встреча президента Владимира Путина с Григорием Явлинским. По данным пресс-службы, главным предметом обсуждения стала необходимость соглашения о прекращении огня в зоне СВО. Явлинский считает, что нужно как можно скорее начинать переговоры о прекращении огня — он готов лично в них участвовать. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу встречи.