В Кремле не стали комментировать встречу Путина и Явлинского Песков воздержался от комментариев по поводу встречи Путина и Явлинского

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу встречи Владимира Путина с лидером партии «Яблоко» Григорием Явлинским, передает ТАСС. По данным пресс-службы политической силы, Путин и Явлинский обсудили специальную военную операцию и проблемы российской экономики.

Это я никак не комментирую, — заявил Песков.

В пресс-службе «Яблока» в свою очередь сообщили, что главным предметом обсуждения была тема о необходимости соглашения о прекращении огня в СВО. Явлинский считает, что нужно как можно скорее начинать переговоры о прекращении огня, и готов лично в них участвовать.

Кроме того, на встрече обсуждались перспективные проблемы российской экономики в условиях фрагментации мировой экономической системы. Президентские выборы 2024 года не обсуждались, отметили в партии.

Ранее пресс-служба партии «Яблоко» сообщила, что Явлинский может принять участие в президентских выборах 2024 года. Однако для этого россияне должны по собственной инициативе собрать 10 млн подписей за его выдвижение.

До этого депутат Госдумы Николай Новичков предложил министру юстиции рассмотреть возможность ликвидации партии «Яблоко» из-за возможного наличия признаков экстремистской деятельности в ее действиях. Также он попросил главу Минюста изучить позицию «Яблока» по воссоединению Крыма с Россией и по вхождению новых регионов в состав РФ.