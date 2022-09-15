Политолог не исключил отставку правительства Армении на фоне протестов Политолог Халатян заявил о вероятности ухода в отставку правительства Армении

Фото: primeminister.am

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Вероятность отставки правительства Армении существует, однако лидеры оппозиции не готовы прибегнуть к радикальным методам и не станут идти на возможные столкновения, таким мнением в разговоре с NEWS.ru поделился политический аналитик Айк Халатян. Он также исключил возможность добровольной отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Добровольно Пашинян не уйдет. Поэтому не думаю, что сейчас удастся добиться отставки Пашиняна, хотя протестующие настроены очень радикально: они как раз готовы к резким шагам, — сказал собеседник.

Спикер подчеркнул, что правительство республики во время выступления Пашиняна встревожилось численностью людей, вышедших на протестные акции перед зданием парламента, а также их настроем.

Кое-кто считал, что армянское общество смирилось с потерей Арцаха (армянский вариант названия Карабаха. — NEWS.ru), но эти события показывают обратное — общество не готово идти на такие уступки. И это будет создавать серьезные проблемы действующей власти в её планах по мирному урегулированию, — подытожил Халатян.

На днях в Ереване вспыхнули протесты. Участники акции возле здания парламента призвали депутатов прийти и объявить импичмент премьер-министру Пашиняну. В протестах принимают участие родные погибших военных, а также представители оппозиционных сил. В какой-то момент протестующие попытались снести ворота и войти в здание парламента, но их остановили.