Вероятность отставки правительства Армении существует, однако лидеры оппозиции не готовы прибегнуть к радикальным методам и не станут идти на возможные столкновения, таким мнением в разговоре с NEWS.ru поделился политический аналитик Айк Халатян. Он также исключил возможность добровольной отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.
Добровольно Пашинян не уйдет. Поэтому не думаю, что сейчас удастся добиться отставки Пашиняна, хотя протестующие настроены очень радикально: они как раз готовы к резким шагам, — сказал собеседник.
Спикер подчеркнул, что правительство республики во время выступления Пашиняна встревожилось численностью людей, вышедших на протестные акции перед зданием парламента, а также их настроем.
Кое-кто считал, что армянское общество смирилось с потерей Арцаха (армянский вариант названия Карабаха. — NEWS.ru), но эти события показывают обратное — общество не готово идти на такие уступки. И это будет создавать серьезные проблемы действующей власти в её планах по мирному урегулированию, — подытожил Халатян.
На днях в Ереване вспыхнули протесты. Участники акции возле здания парламента призвали депутатов прийти и объявить импичмент премьер-министру Пашиняну. В протестах принимают участие родные погибших военных, а также представители оппозиционных сил. В какой-то момент протестующие попытались снести ворота и войти в здание парламента, но их остановили.