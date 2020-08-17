Политолог назвал возможные места для бегства Лукашенко

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Белорусский политолог и публицист Кирилл Аверьянов-Минский, комментируя возможную отставку белорусского лидера Александра Лукашенко, заявил, что дни политика на этом посту сочтены. При этом у главы государства есть несколько вариантов, куда можно сбежать.

Мог бы сбежать в Китай, он хвастался, что у него хорошие отношения с Китаем. В Венесуэлу — с экс-президентом Уго Чавесом он очень дружил, — отметил эксперт в разговоре с «URA.ru».

По его словам, Лукашенко не может рассчитывать на гостеприимный приём в России, так как он часто критиковал Кремль. Скорее всего, он уедет в страны третьего мира. Однако нельзя исключать самый худший сценарий, согласно которому президент до конца жизни борется за власть.

Не исключаю, что Лукашенко может покончить жизнь самоубийством. Если все будет для него так плохо. Этот человек врос во власть и без власти он своей жизни, возможно, не представляет, — подытожил специалист.

Акции протеста в Белоруссии проходят с воскресенья, 9 августа, когда в стране прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская — около 10%. Тихановская и её штаб отказались признавать итоги выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства — дубинки, светошумовые гранаты, резиновые пули.

Как ранее писал NEWS.ru, Лукашенко допустил проведение ещё одних президентских выборов в Белоруссии. По словам политика, сказанным в разговоре с пришедшими на встречу с ним белорусами, сначала необходимо принять новый Основной закон страны. После этого возможны выборы.