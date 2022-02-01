Поклонская выразила готовность помочь Киеву с анализом потери Крыма

Экс-прокурор Крыма, бывший депутат Госдумы и несостоявшийся посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская выразила готовность помочь властям Украины в анализе ситуации с потерей полуострова, передаёт РИА Новости. Накануне Верховная рада создала временную комиссию по вопросам расследования фактов, которые способствовали потере Крыма.

Готова оказать помощь комиссии и аргументировать свои выводы на любом заседании и разбирательстве на двух языках — как на русском, так и на украинском, — сказала Поклонская.

Она позитивно оценила инициативу анализа причин проведения референдума в Крыму, пусть и через восемь лет после него. По мнению экс-прокурора полуострова, причиной потери Крыма стали события на Майдане 2013–2014 годов и последующий госпереворот, который не поддержали жители полуострова.

Под угрозой расправы полуостров, обороняясь, и провел референдум, — заключила Поклонская.

Ранее Верховная рада Украины создала временную комиссию по вопросам расследования фактов, которые способствовали потере Крыма. Основной задачей органа станет проверка информации о содействии должностных лиц Украины «временной оккупации» Крыма в 2014 году.

В частности, комиссия намерена собрать информацию и получить объяснения от граждан, предприятий, органов и должностных лиц, участвующих в осуществлении деятельности, связанной с «оккупацией» Крыма. Она будет работать в течение года с момента создания и представит отчёт о работе в Верховной раде.