На границе Белоруссии сбили украинский беспилотник В Белоруссии пограничники пресекли попытку украинского БПЛА проникнуть в страну

Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Сотрудники Мозырского пограничного отряда

Пограничники Мозырского погранотряда Белоруссии пресекли попытку нарушения воздушного пространства страны украинским квадрокоптером, сообщил Госпогранкомитет республики в своем Telegram-канале. Отмечается, что беспилотный летательный аппарат приземлили с помощью средств подавления и боевого оружия.

26 июня в Ельском районе Гомельской области пограничный наряд от пограничной заставы Мозырского погранотряда пресек нарушение воздушного пространства квадрокоптером, двигавшимся с украинской территории в глубь Республики Беларусь. Беспилотный летательный аппарат был принужден к посадке в 150 метрах от государственной границы, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, пограничники обнаружили в дроне видеофайлы, подтверждающие, что аппарат вел разведку промышленных и инфраструктурных объектов в приграничье. Там также добавили, что накануне на этом же направлении был обнаружен тайник с компонентами для сбора взрывных устройств, в частности два килограмма взрывчатки с детонаторами и взрывателями.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что республика рассматривает вопрос закрытия двух последних действующих пограничных переходов на границе с Белоруссией. При этом он сослался на опыт Финляндии, заблокировавшей погранпереходы с Россией.