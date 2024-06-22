В Казахстане задержан подозреваемый в покушении на блогера Садыкова в Киеве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники силовых структур задержали в Казахстане одного из двух подозреваемых в покушении на местного оппозиционного блогера Айдоса Садыкова, произошедшем в Киеве, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики. Речь идет об Алтае Жаканбаеве, которому до этого было предъявлено обвинение. Он самостоятельно обратился в отделение полиции, где был допрошен.

21 июня Жаканбаев А. М. самостоятельно обратился в органы внутренних дел Республики Казахстан, где был допрошен по обстоятельствам дела. В этот же день он задержан по подозрению в совершении данного преступления, — заявили в ведомстве.

Уточняется, что Генпрокуратура Казахстана уже обратилась в компетентные органы Украины. Было направлено международное следственное поручение о предоставлении материалов уголовного дела о причастности Жаканбаева к покушению на Садыкова.

Нападение на Айдоса Садыкова произошло в Киеве 18 июня, блогер находится в тяжелом состоянии. Генеральная прокуратура Украины сообщила, что подозреваемыми в покушении оказались граждане Казахстана Мейрам Каратаев и Алтай Жаканбаев. После этого президент республики Касым-Жомарт Токаев поручил установить их местонахождение.