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Племянника Назарбаева уволили с поста первого замглавы КНБ

Племянника Назарбаева уволили с поста первого замглавы Комитета нацбезопасности Казахстана
11:13, 05 января 2022
Племянника Назарбаева уволили с поста первого замглавы КНБ
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Племянник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Абиш Самат Сатыбалдыулы уволен с поста первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности республики. Его место займёт заместитель руководителя администрации президента Мурат Нуртлеу. Особый указ подписал глава республики Касым-Жомарт Токаев, сообщается в Twitter-аккаунте пресс-службы президента.

Распоряжением главы государства Нуртлеу Мурат Абугалиевич назначен первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан,говорится в сообщении.

Абиш Самат Сатыбалдыулы, сын младшего брата первого президента республики, занимал должность первого зама главы КНБ с декабря 2015 года.

Ранее Токаев назначил новым госсекретарём Казахстана своего бывшего помощника Ерлана Карина. Он сменил на этом послу Крымбека Кушербаева, который был отправлен в отставку. 

5 января президент Казахстана принял отставку правительства. При этом кабинет министров продолжит исполнять свои обязанности до утверждения нового состава. Временно исполняющим обязанности премьер-министра республики назначен Алихан Смаилов.

Отставка правительства произошла на фоне протестов, развернувшихся в республике. Митинги начались в первые дни нового года в городах Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана. Местные жители вышли с протестами против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ.

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