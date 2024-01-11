«Пиар-акция»: Алиев о проекте Армении «Перекресток мира» Алиев: проект «Перекресток мира» — пиар-акция властей Армении

Фото: president.az

Ильхам Алиев

Предлагаемый властями Армении проект «Перекресток мира» — это всего лишь пиар-акция, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, которые приводит «Интерфакс», Ереван таким образом пытается замаскировать неисполнение трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

Думаю, это просто пиар-акция. Как вы знаете, Армения не выполняет одно положение трехстороннего заявления и фактически пренебрегает своими обязательствами. Именно поэтому они выдвинули такое предложение («Перекресток мира». — NEWS.ru), чтобы прикрыть этот факт и одновременно стереть слова «Зангезурский коридор», — сказал Алиев.

Он пояснил, что Ереван очень раздражает данное словосочетание, хотя при его использовании Баку не ставит под сомнение суверенитет Армении. По словам Алиева, именно по этой причине его сначала назвали «Армянским перекрестком», а потом — «Перекрестком мира». Азербайджанский лидер также подчеркнул, что без согласия Баку реализация какого-либо транспортного проекта в регионе невозможна.

Ранее Алиев отметил, что Баку не откроет границу с Арменией, кроме как в рамках запуска Зангезурского коридора. Он заявил, что люди и грузы из Азербайджана в Нахичеванскую Автономную Республику должны проходить через территорию Армении без какой-либо проверки, в противном случае республика навсегда останется тупиком.