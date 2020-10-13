Песков: Путин не планирует контактировать с Тихановской

https://static.news.ru/photo/39d7b7e6-0d15-11eb-a4fa-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Zygimantas Gedvila /www.imago-images.de/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры между российским лидером Владимиром Путиным и бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской не планируются.

Вы знаете, что госпожа Тихановская не находится в Белоруссии, вряд ли можно сказать, что она как-то участвует в жизни Белоруссии. <...> Каких-либо контактов не планируется, — приводит слова Пескова «Дума ТВ».

Он добавил, что экс-кандидат в президенты Белоруссии много путешествует по ЕС и контактирует с лидерами стран, считающих Александра Лукашенко нелегитимным президентом Белоруссии, отметив, что это «совсем другая ситуация».

Ранее NEWS.ru сообщал, что представитель белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявляла о готовности провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования политической ситуации в Белоруссии. Она подчёркивала, что у неё есть единственное условие для Москвы в этом процессе: Россия должна позволить гражданам Белоруссии самим разобраться в сложившейся ситуации.

В Белоруссии уже два месяца продолжаются массовые акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

В Белоруссии на Тихановскую заведено уголовное дело. На данный момент она находится за пределами страны. Экс-кандидат в президенты заявляла, что готова вернуться на родину только при установлении диалога с властью.