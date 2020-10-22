Пашинян: ввод российских миротворцев в Карабах приемлем для Армении

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Ввод иностранных, в том числе российских, миротворцев в Нагорный Карабах является приемлемым сценарием для Еревана, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он отметил, что именно российские миротворцы могут стать компромиссным вариантом.

У РФ хорошие отношения и с Азербайджаном, и с Арменией. Очень важно считаться с мнениями других региональных стран, важно, чтобы конкретные миротворческие силы стабилизировали регион, — сказал политик в интервью «Интерфаксу».

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что для размещения в регионе российских наблюдателей необходимо добиться согласия обеих сторон конфликта.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.