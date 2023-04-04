Пашинян предложил добавить динамики в общение с Россией Пашинян заявил о необходимости чаще встречаться с властями России

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Ереван и Москва постоянно проводят двусторонние встречи, однако их все равно недостаточно, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком. По его словам, зачастую в рамках переговоров не удается полноценно обсудить многие важные вопросы. Он призвал добавить динамики в общение с Россией, передает «Арменпресс».

Должен с удовлетворением отметить, что у нас очень высокая интенсивность общения между представителями Республики Армения и Российской Федерации, и, несмотря на это, есть необходимость в более динамичных общениях, потому что наша повестка настолько насыщенна, что не всегда удается исчерпать все вопросы нашей повестки, — сказал Пашинян Оверчуку.

Он выразил надежду, что в рамках текущей встречи стороны смогут как следует обсудить политические и экономические вопросы, а также региональную и международную повестку.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия дорожит дружескими отношениями с Арменией и готова развивать экономические и гуманитарные связи. По его словам, между лидерами двух стран сложился интенсивный политический диалог, в том числе по линии ЕАЭС, ОДКБ и СНГ.