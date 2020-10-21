Пашинян пообещал не допустить попадания снарядов на территорию Ирана

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Власти Армении сделают всё возможное, чтобы не допустить попадания снарядов в ходе карабахского конфликта на территорию Ирана. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

Армянская сторона делает всё возможное, чтобы избежать подобных инцидентов, и, заверяю, что в будущем будет более внимательной, — сказал глава правительства в интервью агентству IRNA.

При этом он отметил, что не обладает конкретной информации по таким случаям.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Как ранее писал NEWS.ru, Пашинян заявил о невозможности разрешения карабахского конфликта дипломатическим путём. По его словам, согласно практике, то, что приемлемо для Армении, неприемлемо для Азербайджана.