Пашинян официально предложит обменять своего сына на армянских пленных

https://static.news.ru/photo/b53fafb4-c904-11eb-9bc8-96000091f725_660.jpg Фото: nikolpashinyan_official/instagram.com

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян официально предложит Азербайджану обменять своего сына Ашота на всех армянских военных, находящихся в плену. Об этом сам политик заявил на встрече с избирателями в Ширакской области республики, передаёт ТАСС.

Пашинян подчеркнул, что уже поручил соответствующим органам официально передать предложение Азербайджану.

Я дал указание нашим соответствующим структурам официально предложить азербайджанской стороне, что мой сын готов как заложник отправиться в Баку вместо наших пленных, — сказал и. о. премьер-министра.

Пашинян впервые заявил о своём намерении накануне. Так он ответил на заявление экс-президента Армении Сержа Саргсяна, который и предложил ему пойти на этот шаг. Он подчеркнул, что это заявление не эмоциональное, а официальное. Политик подчеркнул, что ждёт ответа от Саргсяна и Кочаряна. Армянский политик заявил, что в стране будет политическая вендетта и кадровая чистка, а все главы общин, допустившие нарушения, будут «выброшены за шкирку».

В конце мая Азербайджан заявил о задержании двух армянских диверсионных групп, которые минировали дорогу, проходящую по территории Азербайджана к позициям ВС республики. В Ереване утверждают, что военные проводили инженерные работы на приграничной зоне.

В Баку считают задержанных лиц диверсантами, поскольку они были задержаны после подписания трёхстороннего соглашения по прекращению огня от 10 ноября 2020 года. Военный эксперт Игорь Коротченко убеждён, что задержанных армянских военных будут судить и какие-то решения по ним возможны только после оглашения приговора.