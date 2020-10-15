Пашинян назвал «красную черту» для Армении в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/cae8eaf6-0efb-11eb-99bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: ArmeniaMOD/facebook.com

«Красной чертой» для Армении является право на самоопределение Нагорного Карабаха, отказаться от этого Ереван не может, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

Право на самоопределение Нагорного Карабаха — это для нас «красная черта», за которую мы не можем перешагнуть, — заявил в интервью РИА Новости Пашинян.

По его словам, Армения всегда была готова пойти на компромисс, однако «Азербайджан отказался подписывать эти соглашения, потому что Азербайджан не хотел и не хочет принять право на самоопределение армян Нагорного Карабаха».

Как писал NEWS.ru, «красной чертой» для Азербайджана его президент Ильхам Алиев, в свою очередь, назвал признание независимости Нагорного Карабаха.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.