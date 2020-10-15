Алиев назвал премьера Армении Пашиняна «продуктом Сороса»

https://static.news.ru/photo/9e6a35a8-0efa-11eb-b904-fa163e074e61_660.jpg Никол Пашинян Фото: armgovernment/facebook.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян является «продуктом Сороса». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Я часто говорю, что Пашинян — это продукт [американского миллиардера Джорджа] Сороса. И думаю, со мной согласятся все, — сказал азербайджанский лидер в интервью РИА Новости.

Политик считает, что «спусковым крючком» начала развала СССР стал сепаратизм в Нагорном Карабахе.

Ведь многие забывают эти митинги, кто их организовывал, кто стоял за этим, — заявил Алиев.

Пашинян пришёл к власти в Армении в 2018 году. В то время он был лидером партии «Елк» в Национальном собрании страны. 13 апреля 2018 года оппозиционер организовал акции протеста против избрания премьер-министром Сержа Саргсяна, 22 апреля политики провели встречу, но она досрочно завершилась, поскольку Пашинян заявил, что готов обсуждать только отставку Саргсяна. В этот же день лидера оппозиции задержали. 23 апреля Пашиняна освободили, а Саргсян подал в отставку. Оппозиционер был избран на должность премьер-министра Армении 8 мая того же года.

Как писал NEWS.ru, Пашинян заявил, что готов к компромиссам с Азербайджаном. Он подчеркнул, что придерживается московских договорённостей по Нагорному Карабаху.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.