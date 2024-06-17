Пашинян допустил обмен территориями с Азербайджаном Пашинян: Ереван может провести референдум об обмене территориями с Баку

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Армения проведет референдум, если с Азербайджаном будут достигнуты договоренности об обмене территориями, заявил на встрече с жителями Сюника премьер-министр Никол Пашинян. При этом он подчеркнул, что в настоящий момент вопрос формирования новой границы не стоит, передает радио «Sputnik Армения».

Сейчас мы не формируем новой границы с Азербайджаном, мы восстанавливаем границы советских времен. А если потребуется обмен частью земель, то правительство не может решать такие вопросы — нужен будет референдум, — уточнил Пашинян.

Политик не исключил, что Ереван может получить предложение «сдать 100 квадратных метров здесь», но взамен получить столько же территорий «там». Вместе с тем Пашинян заверил граждан, что власти не уступят «ни метра» собственной земли.