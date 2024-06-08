Пашинян посетил участок, через который проходила демаркация госграницы Пашинян в сопровождении главы СНБ побывал на участке Баганис-Киранц в Тавуше

Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена), что посетил в сопровождении главы Службы национальной безопасности республики Армена Абазяна приграничный участок Баганис-Киранц в Тавушской области. Глава правительства отметил, что ознакомился с условиями службы пограничников, размещенных там после делимитации границы с Азербайджаном.

В Тавушской области ознакомился со службой пограничников НСС, дислоцированных в участке Баганис-Киранц, — написал он.

Ранее служба вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева, возглавляющего комиссию по делимитации госграницы с Арменией, заявила, что Баку взял под контроль четыре села в Газахском районе, которые находятся на границе с Арменией. Речь идет о населенных пунктах Гызылгаджилы, Хейримли, Ашагы-Аскипара и Баганис Айрым.

До этого МИД Армении указал на разногласия между Ереваном и Баку по тексту мирного договора. Замминистра армянского внешнеполитического ведомства Ваан Костанян от лица республики выразил надежду, что сторонам удастся прийти к общему мнению в данном вопросе, консультации по теме не прекращаются.