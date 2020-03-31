В отличие от европейских стран и США, государства Центральной Азии в числе первых начали отвечать на распространение китайского коронавируса COVID-19 в начале этого года. Впрочем, далеко не все из них реагируют адекватно. От закрытия границ до банального запрета на употребление слова «коронавирус» — такова разнообразная центральноазиатская тактика борьбы с COVID-19.

Ещё в январе власти Казахстана и Киргизии ввели ограничения на получение въездных виз гражданами Китая. С 1 февраля киргизские власти полностью закрыли границу с КНР, казахстанское руководство пошло на подобные меры на неделю позднее. Это были весьма серьёзные шаги, которые легко объяснить соседством государств. Они принесли свои плоды: на территории Казахстана первый случай заражения коронавирусом официально был зафиксирован лишь 13 марта.

На данный момент число инфицированных COVID-19 в республике почти достигло 200 человек, один из них скончался. Эпидемией охвачены уже 10 из 14 областей страны. И это — несмотря на то, что ещё 16 марта президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения (ЧП). Оно продлится как минимум до 15 апреля. Однако мало кто сомневается, что режим ЧП в итоге продлят. На данный момент города Алматы и Нур-Султан уже находятся в карантине. О комендантском часе власти не говорят, но ограничение режима движения общественного транспорта де-факто свидетельствует именно об этом. К людям, без уважительной причины выходящим из домов, могут быть применены штрафные санкции.

AP Photo/Vladimir Tretyakov/ТАСС

С 25 марта режим ЧП был введён и в ряде городов Киргизии. Он также сохранится, как заявлено, до 15 апреля. Пока в стране число заражённых коронавирусом составляет менее 70 человек, летальных исходов не зафиксировано. Однако и безотносительно этого мировая общественность уделяет республике пристальное внимание: на днях Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение Киргизии $120,9 млн на борьбу с COVID-19.

Узбекистан, не граничащий непосредственно с Китаем, ввёл запрет на выезд собственных граждан и въезд иностранных ещё 23 марта. Кроме того, до 30 апреля в принципе приостановлено транспортное сообщение с другими государствами. К концу марта число заражённых COVID-19 в республике достигло почти 80 человек, состояние пяти из них оценивается как тяжёлое.

Пока часть центральноазиатских государств принимает достаточно жёсткие меры по преодолению распространения коронавируса, другие, напротив, заявляют о том, что их эпидемия не коснулась. Так, например, по официальным данным руководства Таджикистана, в республике на данный момент не зафиксировано ни одного случая заражения COVID-19. С одной стороны, это вполне объяснимо. Во-первых, власти быстро — ещё 2 марта — закрыли восточную границу с Китаем. Въезд в республику был запрещён для граждан ещё 34 государств. Во-вторых, Таджикистан исторически не относится к популярным среди туристов странам, а, значит, и риск попадания туда заражённых изначально ниже.

Ашхабад Валерий Шарифулин/ТАСС

Но если позиция Душанбе выглядит объяснимой и правдоподобной, хотя и не очень правдоподобной, то действия властей Туркмении как минимум шокируют. По данным организации «Репортеры без границ» (RSF), руководство страны решило бороться с коронавирусом… путём замалчивания проблемы. Как сообщает RSF, государственным СМИ больше не разрешается использовать это слово, и оно даже было удалено из информационных брошюр, распространяемых в школах, больницах и других учреждениях. Официально заболевания в республике нет, что лишь провоцирует опасения относительно подлинных масштабов эпидемии в Центральной Азии.

Для России же основной вопрос заключается в том, каким образом осуществлять контроль над гражданами близлежащих государств после того, как вспышка заболевания пойдёт на спад. Пример Белоруссии показал: оптимистичные прогнозы и призывы лечиться водкой и работой в поле мало общего имеют с реальностью. 31 марта белорусский президент Александр Лукашенко заявил о первой смерти в стране от коронавируса, но карантин по-прежнему не спешит вводить. В этих условиях, вероятно, российским властям в одностороннем порядке придётся ужесточать меры безопасности — пока соседи не хотят брать это на себя.