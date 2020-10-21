Парламент Киргизии освободил от должности генпрокурора республики

https://static.news.ru/photo/76fae220-1377-11eb-a8da-fa163e074e61_660.jpg Откурбек Джамшитов Фото: prokuror.kg

Генпрокурор Киргизии Откурбек Джамшитов освобождён от занимаемой должности. За его отставку проголосовали депутаты парламента республики.

Джамшитов покидает свой пост, который занимал с апреля 2018 года, досрочно и по собственному желанию, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, о намерении Джамшитова уйти в отставку ранее сообщили местные СМИ. В качестве наиболее вероятного его преемника называют депутата Курманкула Зулушева.

5 октября столицу Киргизии Бишкек охватили акции протеста. Митингующие были недовольны итогами голосования на парламентских выборах. Согласно предварительным результатам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.

Демонстранты захватили ряд правительственных зданий. 15 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что принял решение уйти в отставку. Полномочия главы государства на себя принял премьер-министр Жапаров. Согласно конституции, сделать это должен был спикер парламента, но он отказался.