Парламент Белоруссии призвал коллег из Евросоюза «оказать содействие»

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Главы верхней и нижней палат белорусского парламента направили обращения в адрес руководителей парламентов всех государств — членов Европейского союза. Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко призвали коллег из ЕС «оказать содействие в формировании объективной, профессионально выверенной и ответственной позиции о ситуации в Беларуси».

Их письмо кратко излагает госагентство БелТА. Председатели обеих палат напомнили европарламентариям, что на прошедших президентских выборах в Белоруссии победил Александр Лукашенко. При этом, говорится в сообщении, «абсолютное большинство граждан поддержало действующий курс на строительство сильного независимого государства, ключевым приоритетом которого является человек».

Спикеры палат белорусского парламента подчеркнули неприемлемость того, как быстро ряд евроатлантических чиновников сделали важнейшие для нашей страны политические заявления и выводы, отдельные из которых граничат с вмешательством во внутренние дела Беларуси, что недопустимо, — сообщает белорусское государственной информагентство.

Выборы президента Белоруссии завершились 9 августа. После чего в стране начались масштабные акции протеста, их участниками стали сотни тысяч человек. Митингующие считают, что результаты были грубо сфальсифицированы и победил не бессменный руководитель страны Александр Лукашенко, как заявлено официально, а кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

В Евросоюзе результатов голосования не признали. 19 августа состоялся внеочередной саммит ЕС по ситуации в республике. По его итогам глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что судьбу Белоруссии должны решать жители этой страны, а не в Брюсселе и не в Москве. Также европолитики заявили, что поддерживают тех белорусов, которые требуют организовать новые выборы.

Также ЕС по итогу саммита принял решение выделить дополнительные €53 млн в помощь белорусскому народу в связи со сложившейся ситуацией в стране. По словам фон дер Ляйен, эта помощь будет перераспределена так, чтобы средства пошли «не власти, а народу». При этом из выделенных денег €2 млн будут направлены на поддержку «жертв репрессий», писал NEWS.ru.