Памятник Суворову демонтировали в Полтаве

Памятник полководцу Александру Суворову демонтировали в Полтаве, сообщил в Facebook региональный представитель Института национальной памяти Украины Олег Пустовгар. Он назвал это решение свидетельством конструктивного подхода руководства музея, добавив, что Полтава «оказалась негостеприимной к палачу украинского и польского народов».

Недоразумение, ошибка исправлена. <...> Где-то меньше, чем полгода простоял, — написал Пустовгар.

Ранее монумент находился во дворе Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, а затем — в Полтавском музее тяжёлой бомбардировочной авиации, который является филиалом Национального военно-исторического музея. С призывом демонтировать монумент к руководству музея обратился директор Института национальной памяти Антон Дробович. Он заявил, что монумент «был одним из элементов советской пропаганды», а его художественная ценность вызывает вопросы.

Ранее представители общественного движения «Царьград» сообщили, что планируют обратиться к председателю синодальной комиссии по канонизации святых епископу Троицкому Панкратию с просьбой рассмотреть вопрос о причислении к лику святых генералиссимуса Александра Суворова. По их данным, Суворов с детства был глубоко набожным, читал на богослужениях и пел в хоре, а его военные победы связывают не только с полководческим дарованием, но и с горячей молитвой.

Комментируя инициативу, заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва уточнил, что решение о причислении к лику святых принимается только после документальных свидетельств чудотворений. Также следует избегать подмены святости геройством.