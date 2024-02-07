От Баку до Карабаха: Азербайджан полным составом выбрал Алиева президентом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Выборы президента Азербайджана

Вечером 7 февраля граждане Азербайджана вышли на улицы, чтобы отпраздновать победу Ильхама Алиева. По информации ЦИК республики, после обработки данных с 54% участков действующий глава государства набрал 92,1% голосов принявших участие во внеочередных выборах. Явка составила 76,73%. Как голосовали граждане республики в столице страны Баку и в недавно освобожденном Карабахе — в репортаже NEWS.ru.

К участкам для голосования выстроились очереди

На избирательном участке в здании Академии наук утром 7 февраля было немноголюдно. Голосование проходило в холле на первом этаже, перед парадной лестницей. Слева от входа заседала избирательная комиссия, справа, за красными занавесками находились кабинки для заполнения бюллетеней. А в центре вестибюля, прямо перед лестницей с красной ковровой дорожкой на правах королевы бала красовалась прозрачная урна для голосования, на дне которой уже лежало несколько десятков листов бумаги.

Голосующих в вестибюле было немного, ажиотажа не наблюдалось. Граждане степенно подходили к столам сотрудников ЦИК, протягивали пластиковую карточку удостоверения личности, отмечались в списках зарегистрированных избирателей, проходили к столу председателя комиссии и получали бюллетень. Пересекали холл и скрывались за занавесками. Еще минута — и вот они уже направляются к возвышающемуся над красной дорожкой пластиковому кубу, чтобы скрыть в нем тайну своего волеизъявления.

Однако на самом деле избирателей на участке было значительно больше, чем казалось на первый взгляд: от холла к выходу из здания тянулась очередь из желающих реализовать свое избирательное право. Дело в том, что войти в помещение для голосования было не так просто: на входе сотрудник избирательной комиссии останавливал каждого, проверял документы, после чего начиналась странная для неподготовленного наблюдателя сцена.

Люди протягивали сотруднику ЦИК руки с оттопыренными большими пальцами, которые он просвечивал фонариком с фиолетовой, судя по всему, кварцевой лампой. Внимательно изучив в ее свете ногтевые пластины сограждан, проверяющий прыскал на одну из них какой-то прозрачной жидкостью и только после этого пропускал к столам членов ЦИК.

Фото: Пресс-служба президента Азербайджанской Республики Президент Азербайджана Ильхам Алиев с супругой Мехрибан Алиевой во время голосования на внеочередных президентских выборах на избирательном участке в Ханкеди Фото: Пресс-служба президента Азербайджанской Республики Президент Азербайджана Ильхам Алиев с супругой Мехрибан Алиевой во время голосования на внеочередных президентских выборах на избирательном участке в Ханкеди Фото: Пресс-служба президента Азербайджанской Республики Президент Азербайджана Ильхам Алиев с бюллетенем у урны во время голосования на внеочередных президентских выборах на избирательном участке Фото: Пресс-служба президента Азербайджанской Республики Президент Азербайджана Ильхам Алиев с бюллетенем у урны во время голосования на внеочередных президентских выборах на избирательном участке Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Во время голосования на внеочередных президентских выборах на избирательном участке Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Во время голосования на внеочередных 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Булкин/NEWS.ru Во время голосования на внеочередных президентских выборах на избирательном участке Фото: Сергей Петров/NEWS.ru В здании ЦИК Фото: Сергей Петров/NEWS.ru В здании ЦИК Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Во время голосования на внеочередных президентских выборах на избирательном участке Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Во время голосования на внеочередных президентских выборах на избирательном участке Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Предварительные итоги на момент закрытия участков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Предварительные итоги на момент закрытия участков

Зачем избирателям прыскают на руки чернила

Пока сотрудник комиссии производил эти манипуляции, очередь все росла: многие пришли пораньше, чтобы поскорее отдать свой гражданский долг и заняться собственными делами в этот выходной день, выпавший в разгар рабочей недели.

«Я живу тут рядом, за зданием Академии наук. А сегодня нерабочий день, поэтому надо срочно голосовать и поехать по делам. Я даже машину на проезжей части оставил», — признался корреспонденту NEWS.ru один из ожидавших в очереди мужчин, представившийся Джавидом. Похоже, мысли о том, чтобы просто наслаждаться выходным днем, не обременяя себя походом на избирательный участок, у него даже не возникло.

Но торопиться смысла тоже не было, потому что процедуры проверки ультрафиолетом, как позднее убедился корреспондент NEWS.ru, избежать было невозможно. Пришедшим на участки избирателям сотрудники участковых комиссий наносили на руки невидимые чернила, которые светятся в ультрафиолете. Делалось это, чтобы не допустить повторного голосования.

«Если светится, не пропускаю. Значит, второй раз пришли. Иногда бывает такое. Бывает, пожилые забывают и приходят снова. Но сегодня еще не было», — рассказал NEWS.ru сотрудник ЦИК по имени Васиф.

«Нам уже пришлось извиниться, потому что многие ждут. Сегодня с утра мы так много людей не ждали, честно говоря. Очень большая явка», — признался председатель избирательной комиссии Сардар Алиев.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Выборы президента Азербайджана

Наблюдатели подтвердили четкость и прозрачность голосования

На фоне обманчивой неторопливости голосования в вестибюле Академии наук бросалась в глаза группа темнокожих молодых людей с красными ленточками на шее. К этому времени корреспондент NEWS.ru уже постиг цветовую дифференциацию участников избирательного процесса. Бейджи на синей ленточке носили члены участковых комиссий. Зеленые ленточки отличали представителей СМИ. А красные — наблюдателей на выборах.

Это были международные наблюдатели из Танзании и Мозамбика.

«Мы представляем молодежную организацию Движения неприсоединения (The Non-Aligned Movement Youth Organization), — рассказала NEWS.ru девушка с ослепительной улыбкой из Танзании по имени Джессика Мшама. — Мы приехали наблюдать за избирательным процессом. Выборы проходят вполне открыто и прозрачно».

О том, что процедура избрания президента Азербайджана организована по высоким демократическим стандартам, NEWS.ru заявил и генеральный секретарь исполкома СНГ Сергей Лебедев, посетивший участок в здании Музейного центра азербайджанского Минкультуры. Он во главе делегации наблюдателей от СНГ ознакомился с ходом голосования в целом ряде избирательных участков.

«Этому предшествовала большая подготовительная работа. За прошедшие два месяца Центральная избирательная комиссия, окружные избирательные комиссии провели обучение, тренинги всех участников избирательного процесса как в Баку, так и на местах. Людей обучали тому, как нужно вести себя с избирателями, как регистрировать, наблюдать за процессом голосования. Эта работа не прошла даром, и свидетельством тому такое четкое, организованное голосование на всех участках», — рассказал Лебедев.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Наблюдатели на избирательном участке во время голосования

Почему явка в Карабахе оказалась самой высокой

Голосование на освобожденных территориях Азербайджана сразу отличалось ажиотажем. Как подтвердилось позже, именно в Карабахе явка оказался рекордной. Например, в Зангилан-Губадлинском районе она превысила 71%.

Перед избирательным участком в городке Лачин репортеры NEWS.ru застали настоящую толпу. Люди сгрудились у витрины, через которую можно было видеть столы членов избиркома и наблюдателей, урны и кабинки. Пространство внутри было запружено людьми, поэтому избирателей пускали лишь небольшими группами. Эльдар Гусейнов — один из тех, кто ждал своей очереди — отвел нас для разговора подальше от толпы, в сквер с памятником в виде скрипки. Оттуда открылся вид на заснеженные горы.

«Вот эти ели мы сами сажали в прошлом году. Уходя отсюда, сепаратисты срубили все деревья, чтобы те нам не достались, — посетовал житель Лачина, обводя рукой сквер. — Даже красный дуб, редкую породу, срубили».

На вопрос, когда возле участка собралась такая большая толпа, Эльдар отвечает, что с утра, когда он приходил первый раз, людей было еще больше, и он решил вернуться в обед — чтобы поменьше стоять в очереди. «Я пришел голосовать за своего любимого лидера, — говорит Эльдар и улыбается. — За нашего главнокомандующего. Он освободил, вернул нашу землю».

Эльдар рассказал, что вернулся почти год назад и уже работает в местном парнике. «Пока я живу в общежитии, оно хорошее, со всеми удобствами. Через несколько месяцев должны достроить мой новый дом. И тогда я привезу из Баку сюда всю свою семью, в том числе мою маму. Ей 78 лет, и она сказала, что хочет перед смертью хотя бы взглянуть на родной край, хочет здесь быть похороненной, как ее отец и дед. Это для нас очень важно».

Как известно, Лачин играл ключевую роль в карабахском конфликте. Именно здесь проходил знаменитый Лачинский коридор, который соединял Ереван с азербайджанскими регионами, захваченными армянскими сепаратистами с начала 1990-х годов — вплоть до освобождения в ходе войн 2020–2023 годов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Жители Карабаха продемонстрировали рекордную явку на выборах президента Азербайджана в 2024 году

Каким карабахцы запомнили день изгнания 1992 года

Эльдар Гусейнов до сих пор четко помнит тот день, когда весной 1992 года ему пришлось уйти из Лачина. «Это был ужас. В тот день нас стали обстреливать из „Градов“ с территории Армении. Заряды падали прямо на город. Столько людей пострадало, в том числе и женщины! Мой отец был водителем, у него был грузовик Г-55. Мы быстро забросили туда самые необходимые вещи, посадили всю семью. Все соседи собрались. Женщины и дети плакали. И мы уехали в Баку. С тех больше 30 лет я Лачин не видел», — говорит собеседник NEWS.ru.

Эльдар возвращается к участку: на этот раз он собирается достоять в очереди до конца и проголосовать. «Все эти люди пришли сами, по велению сердца, — говорит он. — Никто нас не заставлял. Все хотят выразить поддержку любимому президенту».

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В здании школы на вершине горы открылся другой избирательный участок. Это, наверное, самая высокая точка Лачина. Вокруг вершины в снегу, за одной из соседних гор — уже Армения. Один из пожилых горожан привлекает внимание тем, что начинает довольно улыбаться, как только открывает двери участка. «Для меня голосование — праздник, поэтому я очень рад. Я здесь вырос, здесь всегда ходил голосовать в советское время», — ­ говорит Вилайет Ахмедов.

Для его семьи жилье уже построено, причем на фундаменте того старого семейного дома, который стоял в Лачине еще до 1992 года.

«Дом разрушили, но фундамент остался. И когда готовили проект восстановления, то специально нас расспрашивали, где была какая комната, чтобы воспроизвести точно. Так что я очень благодарен нашему государству за заботу», — признается мужчина. Семью он уже перевез. «Внуки маленькие. Они пока, конечно, еще не решили, где хотят жить, а мой сын уже решил — здесь», — с гордостью говорит Вилайет.

Сказав это, он уходит в сторону холла, где стоят кабинки и урны. Там ему тоже пришлось занимать очередь.

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