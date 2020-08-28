Оппозиция Белоруссии: Лукашенко не смог выстроить отношения с Россией

Член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова заявила, что за 26 лет своего правления президент страны Александр Лукашенко так и не смог построить добрососедские отношения с Россией.
Она отметила, что страны связывает Союзное государство, но добрососедских отношений нет.
Всё, что мы видим, это какие-то манипуляции, это постоянный обман, какое-то вообще неумение наладить именно взаимовыгодные и именно прагматичные отношения, — сказала она в онлайн-обращении на YouTube.
В Белоруссии с 9 августа — дня президентских выборов — проходят протестные акции. Согласно официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.
Оппозиция не признала результаты голосования. Тихановская инициировала создание Координационного совета, задачей которого объявлен диалог с нынешней властью, который должен привести к проведению новых демократических выборов.
29 августа в Минске прошла очередная протестная акция — женский марш солидарности. В ходе неё были задержаны несколько журналистов, в частности, сотрудники белорусского бюро «Радио Свобода» Алесь Пилецкий и Андрей Рабчик. Как писал NEWS.ru, позже милиция отпустила их.
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