Оппозиция Белоруссии: Лукашенко не смог выстроить отношения с Россией

https://static.news.ru/photo/511419fc-ea26-11ea-82db-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова заявила, что за 26 лет своего правления президент страны Александр Лукашенко так и не смог построить добрососедские отношения с Россией.

Она отметила, что страны связывает Союзное государство, но добрососедских отношений нет.

Всё, что мы видим, это какие-то манипуляции, это постоянный обман, какое-то вообще неумение наладить именно взаимовыгодные и именно прагматичные отношения, — сказала она в онлайн-обращении на YouTube.

В Белоруссии с 9 августа — дня президентских выборов — проходят протестные акции. Согласно официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Оппозиция не признала результаты голосования. Тихановская инициировала создание Координационного совета, задачей которого объявлен диалог с нынешней властью, который должен привести к проведению новых демократических выборов.

29 августа в Минске прошла очередная протестная акция — женский марш солидарности. В ходе неё были задержаны несколько журналистов, в частности, сотрудники белорусского бюро «Радио Свобода» Алесь Пилецкий и Андрей Рабчик. Как писал NEWS.ru, позже милиция отпустила их.