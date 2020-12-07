Оппозиционеры в Армении объявили о начале акций протеста

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Армянские оппозиционеры объявили, что начинают очередные акции протеста. Их задача и главное требование заключается в том, чтобы премьер-министр страны Никол Пашинян покинул занимаемую должность. Акции протеста начнутся после ультиматума, срок которого истекает в полдень вторника, 8 декабря.

Ультиматум Пашиняну был объявлен в субботу, 5-го числа. В этот день к особняку премьер-министра вышли протестующие и потребовали его отставки. О том, что после истечения срока ультиматума в стране начнутся акции неповиновения, а участники движения сами снимут политика с должности, объявил представитель оппозиционной партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

В понедельник оппозиция обнародовала совместный документ, в котором анонсируется начало очередного протеста, передаёт РИА Новости.

По поводу происходящего в Армении высказался первый президент страны Левон Тер-Петросян. Он предостерёг соотечественников от начала гражданской войны. По словам политика, конфликт может стать концом армянской государственности.

В ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, азербайджанский лидер Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По его условиям армии Армении и Азербайджана остаются на занятых местах, производится обмен пленными. Соблюдение режима прекращения огня контролируют российские миротворцы.

Соглашение послужило поводом для протестов в Армении. Представители оппозиции требуют его пересмотра и отставки Пашиняна.

Ранее NEWS.ru писал, что президент республики Армен Саркисян обратился к народу перед акцией оппозиции. Он призвал граждан выражать своё мнение и недовольство действиями властей законным путём. Кроме того, глава государства попросил сотрудников правоохранительных органов воздержаться от любого насилия и «непропорционального применения сил и средств».