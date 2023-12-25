«Он дурак»: Лукашенко о призыве Борреля готовиться к затяжной войне с РФ Лукашенко назвал дурью слова Борреля о будущем затяжном конфликте с Россией

Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Жозеп Боррель

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал дурью слова верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля, который призвал готовиться к «затяжному конфликту с Россией». По словам белорусского лидера, которые приводит ТАСС, ни Минск, ни Москва не стремятся к вооруженному конфликту с Североатлантическим альянсом.

Это дурь! Это человек дурной просто, понимаете, он дурак! Он к политике не имеет отношения! Если бы он умный был, он бы подумал так, по-хозяйски: нам с Россией, дай бог, с этими проблемами разобраться, так мы что же, на эти проблемы будем наслаивать новые? Любой человек так бы подумал, — заявил Лукашенко перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге.

Он также подчеркнул, что граждане России и Белоруссии не хотят нового конфликта. Лукашенко сообщил, что в настоящий момент ситуация для стран складывается благоприятно, как и для Запада, у которого есть шанс «не потерять Украину».

Кроме того, белорусский лидер заявил, что все размещенное в республике российское тактическое ядерное оружие находится «на своих местах». Лукашенко уточнил, что вооружение находится в хорошем состоянии.

Москва разместила ТЯО в Белоруссии в марте по просьбе Минска. Президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия действует по логике США, которые размещают вооружение такого типа на территории союзных государств.